Un SSD de 256 To est en préparation chez Samsung

Lors du Flash Memory Summit qui s’est tenu la semaine dernière aux Etats-Unis, Samsung a dévoilé un SSD qui offre une capacité de stockage énorme : 256 To ! Ce SSD ne sera évidemment pas destiné à Monsieur et Madame Tout le Monde puisque vu la capacité proposée (et les prix qui seront sûrement très élevés aussi) ce sont essentiellement les Datacenters qui sont visés par ce nouveau dispositif de stockage.

De toutefaçon le SSD de 256 To de Samsung n’est pas un modèle grand public au format 2,5 pouces ni au format M.2. En effet, il utilise un facteur de forme qui est soit l’ESDFF ou le NGSFF qui est justement un format propriétaire de Samsung.

Pour obtenir un SSD de 256 To, Samsung a réussi le tour de force d’empiler plusieurs couches de mémoires NAND Flash 3D QLC. Le but est de proposer à la fois une solution compacte mais aussi économe en énergie.

D’ailleurs Samsung précise que

Le SSD de 256 To à base de mémoire NAND QLC atteint le plus haut niveau de densité d’intégration du secteur. Par rapport à l’empilement de huit SSD de 32 To, un SSD de 256 To consomme environ sept fois moins d’énergie, malgré le stockage de la même quantité de données.

Les datacenters qui sont très friands de grandes capacités de stockage et qui cherchent également continuellement à réduire les coûts et la consomation énergétique seront certainement très intéressés par ce nouveau SSD de 256 To.

A noter que pour le moment, on ne sait pas quand sera commercialisé ce SSD de 256 To (ni à quel prix). On sait toutefois que Samsung planche aussi sur un SSD PCI Express 5.0, le PM9A3a qui offrira une capacité de 3,84 To à 30,72 To et qui sera décliné en plusieurs facteurs de forme. Ce nouveau modèle arrivera au cours du premier semestre 2024, il succèdera au PM9A3 qui a été lancé il y a quelques années déjà.

L’avantage de voir arriver des gros SSD dans le monde de l’entreprise c’est que cela va permettre aux fabricants de démocratiser les SSD de grandes capacités, de développer et d »améliorer leurs technologies. Les premiers à profiter de ces avancées seront les entreprises et les datacenters mais à terme cela sera également bénéfique pour le grand public.

Certes, ce n’est pas demain la veille qu’on verra un SSD de 256 To sur Amazon ou chez LDLC mais on peut se dire que si les fabricants arrivent à proposer de tels SSD pour les entreprises, on ne voit pas pourquoi ils n’arriveraient pas à proposer un SSD de 10, 20, 30, 50, ou même 100 To pour le grand public et les consommateurs que nous sommes.

Les avancées technologiques qui sont faites sur les SSD de grandes capacités vont également permettre de baisser les coûts de fabrication et donc le prix de vente final des capacités inférieures. Avec un peu de chance, d’ici quelques années on aura peut être accès à des SSD de 10 ou 20 To pour une centaine d’euros….