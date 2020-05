Samsung lance le PM9A3 : un nouveau SSD pour Datacenters en PCI Express 4.0

En janvier dernier, Samsung avait dévoilé une flopée de nouveaux SSD lors du CES 2020 dont le très attendu Samsung 980 Pro, un SSD M.2. NVMe câblé en PCI Express 4.0 capable de débiter 6.500 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture.

Aujourd’hui, le fabricant coréen communique à nouveau concernant un SSD mais il s’agit cette fois du PM9A3 : un SSD à destination des entreprises et plus particulièrement des Datacenters. Ce SSD succède au PM1733 dont on déjà eu l’occasion de parler ici et là.

Le PM9A3 se présente sous la forme d’un SSD disponible au format E1.S, U.2 et M.2. Le PM9A3 embarque de la mémoire V-NAND TLC et un contrôleur maison, le tout piloté via une interface PCI Express 4.0 4x. Quatre capacités sont disponibles : 960 Go, 1,92 To, 3,82 To et 7,68 To.

En fonction de son format, le PM9A3 propose des débits assez variables. En effet, les version E1.S et U.2. offrent des taux de transferts pouvant grimper jusqu’à 6.500 Mo/s en lecture et 3.500 Mo/s en écriture tandis que la version M.2. atteint 3.500 Mo/s en lecture et 1.750 Mo/s en écriture.