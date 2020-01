Samsung dévoile trois nouveaux SSD lors du CES : le 980 Pro, le T7 Touch et le PM1733

La firme Samsung vient de dévoiler au CES 2020 trois nouvelles solutions de stockage :

– le SSD Samsung 980 Pro : Il s’agit d’un SSD au format M.2. 2280 qui embarque de la NAND Flash 3D et un contrôleur maison. La gamme 980 Pro exploite une interface PCI Express 4.0 compatible NVMe. L’ensemble permet d’offrir des débits très élevés d’après le constructeur (débits qui ne sont pas précisés pour l’instant). Néanmoins pour exploiter pleinement les performances offertes par ce disque haut de gamme il faudra disposer d’un PC supportant la technologie PCI Express 4.0 ce qui est le cas des plateformes AMD Ryzen 3000. Les SSD Samsung 980 Pro seront commercialisés au cours du premier trimestre 2020 à un tarif non communiqué pour le moment. Ils succèderont aux 970 Pro qui tirent partie pour leur part d’une interface PCI Express 3.0.

– le SSD portable Samsung T7 Touch : Cette fois-ci il est question d’un SSD portable USB 3.2 qui succèdera ou complètera la gamme Samsung T5. Le T7 Touch se démarque de son prédécesseur par la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur la coque du boîtier. Ce lecteur permet de sécuriser l’accès aux données contenues sur l’appareil. Le Samsung T7 Touch sera disponible en plusieurs coloris (noir ou argent) ainsi qu’en plusieurs capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To. Au niveau des débits, il est question de taux de transferts pouvant atteindre 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en écriture soit deux fois mieux que le T5 actuel ! Et concernant les tarifs il faudra débourser respectivement 129$, 249$ et 399$ pour acquérir l’un ou l’autre des modèles si l’on croit les quelques boutiques qui ont commencé à référencer le produit Outre Atlantique.

– le SSD Samsung PM1733 est un SSD de grande capacité destinée aux entreprises et notamment aux Data Centers. Il pourra trouver sa place par exemple dans les infrastructures big DATA et de Cloud Computing. Pour rappel on a déjà eu l’occasion de parler de ce SSD durant cet été. Le PM1733 est un SSD très performant qui offre des débits pouvant atteindre 8.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.500.000 iOPS en lecture aléatoire 4K. L’engin existe en deux formats : U.2. (PCI Express 4.0 4x) et HHHL (PCI Express 4.0 8x). La version HHHL offre une capacité de 15,36 To alors que la version U.2 grimpe à 30,72 To. Aucun n’a été communiqué.

A noter que les SSD ont tous les trois été récompensés lors du CES. Ils ont en effet reçus tous les trois un award si l’on en croit cette page du constructeur.