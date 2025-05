La sortie de GTA 6 est repoussée au 26 mai 2026

Rocktar annonce que contrairement à ce qui était prévu initialement GTA 6 ne sortira finalement pas à l’automne 2025 mais plutôt dans un peu plus d’un an.

Il va falloir patienter un peu plus pour GTA 6 : sa sortie est repoussée au 26 mai 2026

Rocsktar annonce que contrairement à ce qui était prévu initialement GTA 6 ne sortira finalement pas à l’automne 2025 mais plutôt dans un peu plus d’un an. Plus précisément la nouvelle date qui est envisagée est le 26 mai 2026.

Voilà le communiqué qui a été publié par Rockstar sur son site web :

Bonjour à tous, La sortie de Grand Theft Auto VI est désormais prévue pour le 26 mai 2026. Nous sommes sincèrement désolés que ce soit plus tard que prévu. L’intérêt et l’enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d’humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à la finalisation du jeu. Pour chaque jeu que nous avons publié, notre objectif a toujours été de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour vous offrir la qualité que vous attendez et méritez. Nous avons hâte de partager plus d’informations avec vous prochainement. Cordialement,

Rockstar Games

Espérons que GTA VI sera à la hauteur des attentes des joueurs et qu’il ne décevra pas les gamers à sa sortie. Espérons également que Rockstar profitera de cette année de développement supplémentaire pour proposer un jeu optimisé aux petits oignons et compatible avec un large choix de plateformes et de configurations.