Rockstar propose un deuxième trailer pour GTA 6

Histoire de faire patienter un peu plus les joueurs, Rockstar Games vient de publier un deuxième trailer de GTA 6. Rappelons que la sortie du jeu prévue initialement au cours de l’automne 2025 ne sortira finalement que le 26 mai 2026 suite à l’annonce de Rockstar Games.

A noter que cette date du 26 mai 2026 correspond uniquement à la sortie de GTA VI sur les consoles PS5, PS5 Pro et Xbox Series S et X. Pour l’instant on ne sait pas si une version pour Nintendo Switch 2 est prévue. Et on ne sait pas non plus quand sortira la version PC.

Toutefois, connaissant Rockstar Games il ne faut pas espérer voir débarquer Grand Theft Auto VI sur PC avant au moins le courant de l’année 2027 (si ce n’est plus…) Généralement Rockstar n’est pas pressé de sortir ses jeux sur PC et préfère d’abord tout miser sur les versions console avant de se consacrer à fond à leur déclinaison PC.

Voilà le deuxième trailer du jeu :

et pour rappel voilà le premier trailer publié en 2023 :