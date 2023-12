Le trailer de GTA 6 est déjà disponible !

Le trailer de GTA 6 a finalement vu le jour plus tôt que prévu. Il devait normalement être dévoilé cet après midi à 15 heures mais l’éditeur a décidé de le publier précipitamment avant l’heure afin de contrecarrer les leakers qui avaient réussi à mettre la main dessus. C’est donc finalement cette nuit vers minuit que la bande annonce de GTA VI a officiellement vu le jour.

Et le moins que l’on puisse dire est que la vidéo est très alléchante. Les graphismes sont magnifiques, les personnages et les environnements sont très photo-réalistes. Au niveau de l’ambiance, le prochain titre de Rockstar Games se veut très ancré dans l’air du temps, les réseaux sociaux sont omniprésents, les lives et vidéos sont monnaies courantes.

Le trailer de GTA 6 fait très envie. Il sera possible d’incarner au choix les personnages de Lucia ou Jason. Les fans sont nombreux à l’attendre et si certains espéraient pouvoir y jouer prochainement ou en début d’année prochaine, malheureusement il va falloir se montrer (très) patient puissque la sortie de GTA 6 est prévue pour 2025. Ce sera-t-il début 2025 ou fin 2025 ? Pour l’instant, aucune idée puisque l’éditeur s’est montré assez avare en informations.

On ne connaît pas de date précise concernant la sortie de GTA VI et on ne sait d’ailleurs pas non plus quelle sera la configuration pc nécessaire pour faire tourner un tel bijou. Car nul doute qu’il faudra disposer d’une configuration puissante et d’une bonne carte graphique pour profier au mieux de ce nouvel opus. A noter que le jeu sortira en premier sur PS5 et Xbox Series S/X puis sur PC.

Depuis sa mise en ligne cette nuit, le trailer de Grand Theft Auto VI cumule déjà plus de 40 millions de vues à l’heure où je publie cette news (7h10).