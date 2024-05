C’est officiel : GTA 6 sortira à l’automne 2025

Hier soir Rockstar Games et Take Two Interactive se sont enfin décidés à délivrer un peu plus d’informations sur GTA VI.

Lors de la sortie du trailer de GTA 6 en décembre 2023, on apprenait que Rockstar Games prévoyait de sortir GTA 6 au cours de l’année 2025. A l’époque l’éditeur était assez avare en informations puisque aucune information complémentaire n’avait été dévoilée en parallèle.

Mais depuis de l’eau a coulé sous les ponts…. Et le trailer a apparemment continué de faire saliver de nombreux joueurs puisqu’il continue de cartonner sur youtube.

Les compteurs de youtube continuent de s’affoler et sont passés de 117 millions de vues en décembre dernier à 190 millions de vue à l’heure actuelle.

Et hier soir Rockstar Games et Take Two Interactive se sont enfin décidés à délivrer un peu plus d’informations sur GTA VI en annonçant que le jeu sortirait sur Playstation 5 et Xbox Series S/X au cours de l’automne 2025.

Autrement dit la sortie de GTA VI devrait avoir lieu entre le 22 septembre et le 21 décembre 2025. Il faudra donc encore se montrer (très) patient pour enfin pouvoir découvrir le jeu.

A noter que dans un premier temps GTA 6 ne sera disponible que sur consoles (PS5 et Xbox Series S et X) et il faudra attendre encore plusieurs mois avant de voir arriver le jeu sur PC.