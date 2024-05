Addlink TurboPlay : une micro SDXC pour consoles de jeux

Le fabricant Addlink annonce la sortie d’une carte mémoire tout spécialement destinée aux consoles de jeux : la TurboPlay. C’est une carte mémoire au format micro SDXC qui existe en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Les utilisateurs de consoles Nintendo Switch, Steam Deck et ROG Ally sont principalement la cible de cette nouvelle carte. Elle leur permettra d’augmenter la capacité de leur machine tout en profitant de débits suffisamment rapides.

La TurboPlay est annoncée avec des taux de transferts de 100 Mo/s en lecture et de 80 Mo/s en écriture.

Les modèles de 256 Go et 512 Go répondent à la norme A1 et supporte jusqu’à 1500 iOPS en lecture et 500 iOPS en écriture alors que la plus grande capacité, le modèle 1 To, grimpe à 4000 iOPS en lecture et 2000 iOPS en écriture.

Les tarifs n’ont pas été annoncés pour l’instant. On sait simplement que la carte sera couverte par une garantie de cinq ans.