Jeu gratuit du moment : Super Space Club

En ce moment, le jeu Super Space Club est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action et de tir qui se déroule dans l’espace. Vous pouvez le télécharger sur cette page sans débourser un centime.

En ce moment, le jeu Super Space Club est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’action et de tir qui se déroule dans l’espace. Vous pouvez le télécharger sur cette page sans débourser un centime.

Synopsis :

Super Space Club est un jeu de tir spatial mélangeant arcade et lo-fi. Défendez une galaxie colorée et repoussez des nuées de vaisseaux au rythme d’une ambiance pure chill. Anéantissez vos ennemis et laissez-vous transporter par le rythme des étoiles.