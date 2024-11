Micron 6550 ION : un SSD de 61,44 To pour les Datacenters !

La firme Micron vient de dévoiler un nouveau SSD destiné aux Data Centers. Le Micron 6550 ION est un SSD endurant qui offre la particularité d’offrir une capacité de stockage de 61,44 To. Une telle capacité devrait plaire aux entreprises spécialisées dans le cloud, l’IA, etc…

Le Micron 6550 ION tire partie d’une interface PCI Express 5.0 compatible NVMe 2.0. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC Micron de 8ème génération. Et il est décliné en trois form factors : U.2, E3.S et E1.L.

Au niveau des débits, le fabricant annonce que son nouveau bébé peut atteindre des taux de transferts de 12.000 Mo/s en lecture et de 5.000 Mo/s en écriture, le tout avec 1600K iOPS / 70K iOPs en lecture / écriture 4K. Garanti cinq ans, le 6650 ION revendique un MTTF de 2,5 millions d’heures.

« Le Micron 6550 ION atteint un débit remarquable de 12 Go/s tout en consommant seulement 20 W, établissant ainsi une nouvelle norme en matière de performances et d’efficacité énergétique des centres de données », a déclaré Alvaro Toledo, vice-président et directeur général du groupe de stockage des centres de données de Micron. « Doté d’une capacité de 60 To, une première sur le marché, dans un format E3.S et d’une efficacité énergétique jusqu’à 20 % supérieure à celle des disques concurrents, le Micron 6550 ION change la donne en matière de solutions de stockage haute capacité pour répondre aux exigences insatiables en termes de capacité et d’énergie des charges de travail de l’IA. »