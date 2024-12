Les SSD M.2. PCie 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 arrivent...

Kioxia présente un nouveau SSD M.2. NVMe. Le nouveau venu porte le nom de Exceria Plus G4. C’est un SSD qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x, un contrôleur Phison E31T et de la mémoire NAND Flash BiCS en 218 couches.

Le Exceria Plus G4 existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To. Il peut atteindre d’après le fabricant des taux de transferts maximum de 10.000 Mo/s en lecture et de 8.200 Mo/s en écriture.

Voilà le détail des deux modèles :

Exceria Plus G4 1 To : 10.000 Mo/s en lecture, 7.900 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS)

10.000 Mo/s en lecture, 7.900 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS) Exceria Plus G4 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 8.200 Mo/s en écriture (1300K/1400K iOPS)

Les SSD Exceria Plus G4 sont annoncés avec une endurance de 600 TBW (pour le modèle 1 To) et 1200 TBW (pour le modèle 2 To). Couverts par une garantie de cinq ans, ils seront disponibles prochainement dans le commerce. Pour l’instant, leurs tarifs ne sont pas connus.