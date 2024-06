Un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 signé Kioxia

Kioxia lance un nouveau SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 4.0. 4x. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash BiCS TLC et il offre la particularité d’être équipé d’un gros dissipateur pour refroidir au maximum le contrôleur et les puces de NAND.

Le nouveau SSD Exceria de Kioxia existe en trois variantes : 1 To, 2 To et 4 To.

Voilà les débits offerts par chaque modèle :

Kioxia Exceria 1 To : 6.200 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (850K / 440K iOPS)

: 6.200 Mo/s en lecture, 4.900 Mo/s en écriture (830K / 450K iOPS) Kioxia Exceria 4 To : 6.200 Mo/s en lecture, 4.800 Mo/s en écriture (810K / 450K iOPS)

Le SSD peut être installé aussi bien dans un PC que dans une console PS5. En effet, il est compatible avec les recommandations techniques de Sony, ce qui lui permet de prendre place dans une Playstation 5.