Le fabricant Verbatim est une marque qui s’est principalement fait connaître dans le domaine du stockage à la fin des années 80/90 et aux débuts des années 2000 avec des produits assez mythiques tels que des disquettes puis des médias vierges.

On a d’ailleurs eu l’occasion de parler à de très nombreuses reprises sur Bhmag des CD, DVD et Blu-ray vierges du fabricant. Malheureusement, depuis cette époque bénie où les médias optiques étaient en plein essor, on n’a plus trop eu de nouvelles de Verbatim mis à part lors de la sortie de nouveaux produits de stockage comme par exemple des clés usb ou des SSD plutôt quelconque.

Aujourd’hui, la société fait à nouveau parler d’elle par le biais d’un communiqué de presse. Cette fois ci, il n’est pas question de nouveaux produits mais d’une nouvelle identité visuelle. Fini l’ancien logo bleu où était inscrit « Verbatim », désormais le nouveau logo de la firme se veut plus dépouillé et inscrit en minuscule.

Verbatim explique que : à compter de juin 2024, Verbatim utilisera un nouveau logo et une nouvelle image de marque sur tous les points de contact marketing. Notre nouveau logo se veut moderne, épuré et très lisible sur toutes les plateformes numériques. Le mot-symbole est accompagné du nouveau symbole « vision », une interprétation contemporaine de notre « V » emblématique. Inspiré par le concept des « ailes », il combine des arêtes vives et des courbes douces pour véhiculer les notions de mouvement et d’énergie. La palette de couleurs est passée du rouge et du bleu traditionnels de l’ancien logo Verbatim à un rouge corail chaud. Non seulement cette nouvelle couleur modernise notre marque, mais elle est également optimisée pour une utilisation numérique, ce qui renforce son attrait et sa fonctionnalité.

Voilà le communiqué de presse du fabricant :

Entreprise intergénérationnelle à l’histoire riche depuis sa création en 1969, Verbatim a joué un rôle central dans l’industrie du stockage : de la commercialisation de disquettes pendant la révolution informatique jusqu’à devenir la première marque mondiale de disques optiques vierges (CD, DVD et Blu-ray), en passant par la fourniture d’une large gamme transversale de produits de stockage et d’accessoires informatiques. La décision de changer l’identité visuelle découle de l’engagement de Verbatim à se présenter comme une entreprise visionnaire qui répond aux besoins actuels de digitalisation. En introduisant un nouveau logo, Verbatim souhaite moderniser son image, simplifier son identité visuelle et renforcer sa position de fournisseur notable de solutions de stockage et d’accessoires du quotidien. «L’introduction de ce nouveau logo s’inscrit dans la stratégie globale de Verbatim qui vise à faire évoluer notre identité dans un monde digital en constante métamorphose », déclare Clive Alberts, PDG de Verbatim. « Grâce à notre nouveau slogan “Anywhere. Everyday.” (“Partout. Tous les jours.”), nous positionnons Verbatim comme un compagnon “essentiel” de la vie quotidienne, que ce soit pour le travail ou les loisirs, partout dans le monde. » Le nouveau logo sera intégré à toutes les plates-formes de Verbatim, y compris les sites Web, les packagings et les supports marketing. Son design contemporain reflète l’engagement inconditionnel de Verbatim en faveur de l’innovation, de la fiabilité et de l’accessibilité dans un monde interconnecté.

A noter que parallèlement à cette nouvelle identité visuelle, Verbatim annonce aussi l’arrivée d’un nouveau slogan : “Anywhere. Everyday.” (que l’on peut traduire par : “Partout. Tous les jours.”) combiné à la sortie de plusieurs nouveaux produits. On aura droit à du stockage bien sûr avec notamment de nouveaux SSD internes et externes, mais aussi des moniteurs 4K portables, des chargeurs GaN, des docks, etc..

Espérons que ce rafraîchissement et ce petit coup de jeune du logo permettront à Verbatim de revenir sur les devants de la scène…