Kioxia prépare un SSD PCIe 5.0 qui flirte avec les 13,5 Go/s

Durant la conférence CFM 2023 (China Flash Market), le fabricant Kioxia a dévoilé un nouveau SSD à destination des entreprises. Ce nouveau modèle qui verra le jour prochainement exploitera de la mémoire flash XL-NAND de 2ème génération couplée à une interface PCI Express 5.0 4x.

D’après le fabricant, ce SSD sera extrêmement véloce puisqu’il sera en mesure d’atteindre des taux de transferts de 13,5 Go/s en lecture et 9,7 Go/s en écriture, et jusqu’à 3 millions d’iOPS en lecture 4K et 1,06 millions d’iOPS en écriture 4K.

Bref… une bête de course qui devrait réjouir les entreprises et notamment celles spécialisées dans le domaine du stockage. On pense notamment aux Data Centers, au Cloud, etc…