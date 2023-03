Bon Plan : les SSD Samsung 870 QVO 1 To (79€), 2 To (145€), 4 To (268€) et 8 To (431€)

Envie d’investir dans un SSD de grande capacité ? Bonne nouvelle : la totalité de la gamme Samsung 870 QVO, qui comprend des SSD de 1 To, 2 To, 4 To et 8 To est bradée en ce moment à de très bons tarifs sur Amazon.fr.

Envie d’investir dans un SSD de grande capacité ? Bonne nouvelle : la totalité de la gamme Samsung 870 QVO, qui comprend des SSD de 1 To, 2 To, 4 To et 8 To est bradée en ce moment à de très bons tarifs sur Amazon.fr. On peut dénicher les quatre SSD à respectivement 79€, 145,18€, 268,04€ et 431€.

Pour information, ce sont des SSD au format 2,5 pouces qui exploitent une interface SATA III et qui embarquent de la mémoire NAND Flash QLC. Ils offrent des taux de transferts de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

Depuis quelques mois, le prix des SSD n’arrête pas de baisser. Si vous avez dans l’optique d’investir dans un « gros SSD », voilà de quoi vous faire plaisir. Nul doute qu’avec 4 ou 8 To de stockage, vous aurez de quoi stocker vos documents préférés, vos photos, vidéos, et une bonne partie de votre ludothèque.