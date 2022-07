Kioxia propose un SSD de 30 To pour les entreprises

Tout comme le CD8 dévoilé en début d’année, le Kioxia CM7 est un nouveau SSD qui est destiné aux entreprises et aux datacenters. C’est un modèle qui existe à la fois au format E3.S et au format 2,5 pouces (avec une épaisseur de 15 mm).

Dans les deux cas, le CM7 exploite non pas une interface SATA (comme sur les SSD 2,5 habituels) mais une interface PCI Express 5.0 compatible avec la norme NVMe 2.0.

Grâce à cette interface, le constructeur annonce que le SSD peut atteindre des taux de transferts de 14 Go/s en lecture.

Le CM7 de Kioxia existe en deux variantes :

le CM7-V décliné en 4 capacités : 1,6 To, 3,2 To, 6,4 To et 12,8 To

décliné en 4 capacités : 1,6 To, 3,2 To, 6,4 To et 12,8 To le CM7-R proposé en 5 capacités : 1,92 To, 3,84 To, 7,68 To, 15,3 To et 30,7 To.

Pour le moment, aucun tarif n’a été annoncé. Mais on peut imaginer que ça risque d’être assez élevé vu le public visé (les entreprises et datacenters) et vu les capacités et débits proposés.