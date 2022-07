Recalbox est de retour ! La version 8.1 est disponible en téléchargement

Depuis un petit moment, on n’avait plus eu de nouvelles de Recalbox mais apparemment c’était pour mieux préparer l’arrivée d’une grosse mise à jour.

Depuis un petit moment, on n’avait plus eu de nouvelles de Recalbox mais apparemment si les développeurs se sont fait assez discrets ces derniers temps c’était pour mieux préparer l’arrivée d’une grosse mise à jour de leur fameux système d’émultation retrogaming.

Et en l’occurrence, avec la dernière version 8.1 de Recalbox les développeurs du projet open source n’ont pas chômé puisqu’une quantité astronomique de nouveautés, d’améliorations et d’optimisations est au programme. Il suffit de jeter un petit coup d’oeil à la release note de Recalbox 8.1 pour s’en convaincre.

On y apprend par exemple que le support 64 bit du Raspberry Pi 4 a été ajouté ou encore que le support du boîtier Recalbox RGB Dual a été amélioré.

Pour rappel, le RGB Dual est un petite carte électronique conçue par Recalbox qui permet d’afficher dans de très bonnes conditions (quasiment du pixel perfect) les jeux rétro sur un bon vieux téléviseur CRT via une prise Péritel.

Désormais, Recalbox 8.1 supporte aussi le GPI Case 2 et le Pi Station Case de Retroflag dont on parlait sur Bhmag il y a quelques temps. Le support est natif, il suffit de choisir le type de boîtier utilisé au moment de l’installation de Recalbox pour qu’aussitôt tout soit configuré et paramétré aux petits oignons.

Pour rappel, on avait testé le GPI Case 1er du nom en 2019 sur Bhmag et il était déjà pas mal, le 2ème opus s’annonce encore plus abouti et plus puissant grâce à l’utilisation d’un Raspberry Pi CM4 (au lieu d’un Pi Zero) bien plus performant.

Au niveau de l’émulation, il y a également du neuf puisque la version 8.1 de Recalbox permet maintenant d’émuler le système CD-I de Philips, qui était une sorte de machine multimédia mi console – mi lecteur CD sortie dans les années 90. Malheureusement, l’engin est loin d’avoir rencontré le succès escompté et il s’est finalement contenté d’une ludothèque limitée composée majoritairement de jeux éducatifs et de titres multimédia.

Pas mal d’autres nouveautés et de changements sont au programme de Recalbox 8.1 comme vous pouvez le voir dans le changelog ci-dessous. Il est par exemple possible de stocker les roms des jeux dans d’autres endroits ou d’autres supports de stockage. A noter aussi que plusieurs émulateurs (PSP, SNES, etc..) ont été mis à jour.