Les pilotes Radeon Software Adrenalin en version 22.7.1

Les pilotes Radeon Software Adrenalin vienent de sortir en version 22.7.1. Les drivers sont optimisés pour le remake de Swordsman.

D’après AMD, les drivers Adrenalin 22.7.1 apportent aussi pas mal d’autres changements comme on peut le voir dans le changelog publié sur le site du constructeur.

On peut citer par exemple le support du Radeon Boost pour les jeux Elden Ring, Resident Evil Village et VALORANT. Ou encore le support de la version 22H2 de Windows 11, le support de Microsoft Agility SDK 1.602 et 1.606 et le support d’extension additionnels pour Vulkan.

Voilà le changelog complet tel que présenté par AMD :

Points forts

Swordsman Remake.

Radeon Boost utilisant Variable Rate Shading avec Elden Ring, Resident Evil Village et VALORANT.

Microsoft Windows 11 version 22H2.

Microsoft Agility SDK version 1.602 incluant de nouvelles fonctionnalités mineures.

Microsoft Agility SDK version 1.606, y compris Microsoft Shader Model 6.7.

Extensions Vulkan supplémentaires.

Suppression du bruit AMD

Notre nouvelle fonctionnalité : AMD Noise Suppression réduit le bruit de fond de votre environnement à l’aide d’un algorithme d’apprentissage en profondeur en temps réel, offrant une plus grande clarté et une meilleure concentration, que vous soyez concentré sur une réunion importante ou que vous restiez enfermé dans un jeu compétitif.

– Jusqu’à 79 % d’augmentation des performances dans les paramètres Minecraft @ 4k Fabulous, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.7.1 sur la Radeon RX 6950XT, par rapport à la version précédente

– Jusqu’à 75 % d’augmentation des performances dans les paramètres Fabulous de Minecraft @ 4k, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.7.1 sur la Radeon RX 6400, par rapport à la version précédente.

– Prise en charge étendue des GPU discrets Radeon RX séries 5000 et 6000 sur les ordinateurs portables à processeur AMD Ryzen avec carte graphique hybride.

– RSR a été amélioré pour offrir une expérience plus transparente en mode plein écran sans bordure avec un curseur de performance/qualité pour personnaliser votre expérience de jeu.

Problèmes résolus