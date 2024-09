Pour les fans de rétrogaming, Anbernic dévoile la RG 406V

Le fabricant Anbernic, spécialisé dans les consoles rétrogaming portables, vient de présenter une nouvelle console : la Anbernic RG 406V. C’est une machine dont la forme ressemble un peu à la Nntendo Game-Boy mais en version un peu plus évoluée..



La RG 406V dispose d’un écran tactile de 4 pouces (dalle IPS) qui supporte une définition de 960 x 720 pixels. La console fonctionne sous Android. On peut donc l’utiliser pour jouer à des jeux Android téléchargés sur le Google Play Store mais aussi à de nombreux jeux rétro gràce à l’émulation rétrogaming.

La machine est suffisamment performante pour émuler de nombeuses consoles rétro telles que la Nintendo NES, la Super Nintendo, la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Sega Master System, la Mega Drive, la Game Gear, la Dreamcast, la Nintendo 64, la Nintendo Wii, la Nintendo 3DS, la Sega Saturn, la Playstation 1, la Playstation 2, la Neo Geo, les jeux d’arcades, et bien d’autres…

La RG 406V existe en trois coloris : blanc, gris et noir transparent. La console dispose d’une croix multi directionnelle, de boutons A,B,X,Y,L1,L2,R1,R2, de deux joysticks, sans oublier les habituels boutons Start et Select.

La machine supporte le WIFI pour installer et ajouter de nouveaux jeux. Il est également possible d’utiliser le WIFI pour streamer un jeu récent depuis un PC plus performant ou encore de jouer à certains jeux en multi joueurs. A noter que la console supporte également le Bluetooth 5.0 afin d’y connecter une ou plusieurs manettes sans fil.

Petit plus plutôt sympathique, la machine est équipée d’un port USB C compatible DisplayPort 1080p. Cela permet littéralement de transpformer la console portable en machine de salon. En effet, une fois connectée à un écran ou à un téléviseur, les jeux sont jouables sur grand écran.

Vous l’aurez noté le type de processeur utilisé au sein de la RG 406V n’a pas été précisé par le fabricant. On ne connaît pas non plus la capacité de stockage de la machine. Mais tout porte à croire qu’elle dispose d’un stockage interne et qu’il sera possible d’étendre cette capacité grâce à l’utilisation d’une carte mémoire micro SDXC.

Cette actualité sera mise à jour dès qu’on aura plus d’informations de la part d’Anbernic. En attendant, voilà une vidéo de présentation de la console en cours d’utilisation :