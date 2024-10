Jeu gratuit de la semaine : Bear and Breakfast

Comme chaque fin de semaine, un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store. Et cette fois ci c’est le titre Bear and Breakfast qui est offert pendant huit jours.

Comme chaque fin de semaine, un nouveau jeu est offert sur l’Epic Games Store. Et cette fois ci c’est le titre Bear and Breakfast qui est offert pendant huit jours. Vous pouvez le récupérer à cette adresse si le coeur vous en dit.

Synopsis :

Bear and Breakfast est un jeu d’aventure et de gestion décontracté dans lequel vous incarnez un ours bien intentionné qui tente de gérer un B&B dans les bois. Hank et ses amis trouvent une cabane abandonnée et, équipés de leur ingéniosité adolescente, la transforment en un système de chambres d’hôtes lucratif pour les touristes sans méfiance.