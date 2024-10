Addgame G55 : un premier SSD PCIe 5.0 chez Addlink

Le AddGame G55 est le tout dernier SSD M.2. NVMe du fabricant Addlink. Ce modèle de dernière génération profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et il dispose d’une émoire NAND Flash 3D de type TLC. Le fabricant précise que le G55 est équipé d’un contrôleur PCIe 5.0 gravé en 7 nm qui est économe en énerge.

Le G555 existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Il offre des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 10.300 Mo/s en lecture et jusqu’à 9.000 Mo/s en écriture.

Voilà les débits proposés par chaque modèle :

Addgame G55 1 To : 10.200 Mo/s en lecture, 8.300 Mo/s en écriture (1300K/1500K iOPs)

10.200 Mo/s en lecture, 8.300 Mo/s en écriture (1300K/1500K iOPs) Addgame G55 2 To : 10.300 Mo/s en lecture, 9.000 Mo/s en écriture (1300K/1500K iOPs)

10.300 Mo/s en lecture, 9.000 Mo/s en écriture (1300K/1500K iOPs) Addgame G55 4 To : 10.300 Mo/s en lecture, 9.000 Mo/s en écriture (1300K/1500K iOPs)

Annoncé avec un MTBF de 1,5 millions d’heure, le SSD est couvert par une garantie de 5 ans.

A noter que l’AddGame G55 est vendu sans dissipateur thermique mais il existe une variante qui porte le nom de G55H qui est équipé d’un dissipateur plutôt mince qui ne mesure que 8,75 mm d’épaisseur.