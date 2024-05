Addlink dévoilera de nouveaux SSD lors du Computex

Le fabricant Addlink Technology, à qui l’on doit déjà plusieurs SSD, profitera du Computex 2024, qui se tiendra du 4 au 7 juin prochain, pour dévoiler de nouveaux produits de stockage :

SSD M.2. PCIe 5.0 : AddGame G55

Le ADDGame G55 est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Il sera destiné en priorité aux gamers qui souhaitent avoir à dispositon une solution de stockage rapide. Doté d’un imposant dissipateur thermique, l’engin sera capable d’offrir des taux de transferts de 10.000 Mo/s.

SSD portables Addlink P50 et P60

De leurs côtés les P50 et P60 sont des SSD portables plutôt compacts. A peine plus grands qu’une clé usb, ils exploitent de la mémoire NAND Flash 3D TLC et offrent des débits pouvant atteindre jusqu’à 1.050 Mo/s. Les deux SSD disposent tous les deux d’une connectique USB 3.2 Gen2 à 10 Gps.

Le P50 dispose d’une double connectique : USB C d’un côté et USB A de l’autre, alors que le P60 se contente d’une seule connectique USB C. Dans les deux cas, les SSD sont déclinés en diférentes capacités : 500 Go, 1 To et 2 To.

SSD Addlink D60 et D20 pour serveurs

Durant le Computex, le contsructeur annoncera aussi une série de SSD destinée aux NAS, aux serveurs et aux datacenters :

Les D60 sont des SSD au format M.2. NVMe (2280) qui disposent d’une interface PCI Express 4.0 4x. Ils embarquent de la mémoire NAND Flash eTLC. Le fabricant annonce des débits de 6.000 Mo/s et une endurance de 1 DWPD. Les SSD Addlink D60 seront proposés en différents capacités pouvant aller jusqu’à 1,92 To

Pour leur part les D20 sont des SSD au format 2,5 pouces. Ils exploitent une interface SATA III et ils embarquent de la mémoire NAND Flash cTLC.

Les D60 et D20 sont des SSD endurants prévus pour fonctionner longtemps dans des NAS ou des serveurs.