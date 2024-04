Vente flash : SanDisk Ultra de 1 To à 94,99€ sur Amazon.fr

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage : en ce moment la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra de 1 To est bradée à un super prix sur Amazon. I

Vente flash : une micro SDXC de 1 To SanDisk à seulement 94,99€ sur Amazon.fr

Bonne nouvelle pour les amateurs de stockage : en ce moment la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra de 1 To est bradée à un super prix sur Amazon. Il est en effet posssible de se procurer cette « grosse » carte mémoire pour seulement 94,99€ sur Amazon.fr. Pour information c’est une carte micro SDXC de classe 10 qui répond aux normes U1 et A1 et qui supporte des taux de transferts de 150 Mo/s.

Cette micro SDXC de 1 To peut être utilisée dans de nombreux appareils pour augmenter sa capacité de stockage, que ce soit un smartphone, une tablette, un GPS, un baladeur, une console rétrogaming ou une console de jeux plus récente comme par exemple la Nintendo Switch. Grâce à son important espace de stockage (1 To) vous pourrez stocker de nombreuses données, de nombreux fichiers et/ou de nombreux jeux sur la carte.

Petit plus : la microSDXC de SanDisk est livrée avec un adaptateur microSD vers SD afin d’être utilisable dans une majorité d’appareils.

