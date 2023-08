Le fabricant Addlink vient de dévoiler un nouveau SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x. Le SSD, qui porte le nom de AddGame A93, est annoncé comme étant compatible PC et PS5.

Il répond en effet aux exigences de Sony tant en terme de mensurations que de performances. On peut donc tout à fait installer ce SSD dans une Playstation 5 en vue d’étendre sa capacité de stockage qui n’est initialement que de 825 Go seulement.

Le AddGame A93 existe en trois versions : 1 To, 2 To et 4 To. Voilà les débits proposés par chaque capacité :

AddGame A93 1 To : 7.200 Mo/s en lecture, 6.100 Mo/s en écriture

AddGame A93 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

AddGame A93 4 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture

Le SSD tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x qui supporte la norme NVMe 1.4 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le constructeur annonce une garantie de 5 ans.