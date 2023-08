ASUS ROG vient d’ajouter un nouvel écran gaming à sa gamme. Le nouvel appareil porte le nom de Swift PG27UQR-W. C’est un écran 27″ au format 16:9 qui supporte une définition 4K de 3.840 x 2.160 pixels.

Le moniteur est doté d’une dalle Fast IPS qui supporte un taux de rafraîchissement de 160 Hz et un temps de réponse de 1 ms en gris à gris. Sa luminosité est de 400 cd/m² mais peut grimper à 600 cd/m² en HDR. Son niveau de contraste de 1000:1 et ses angles de vision atteignent 178/178°.

Le PG27UQR-W est compatible NVIDIA G-SYNC et il supporte la technologie DisplayHDR 600. L’écran dispose d’un pied ajustable et il propose une connectique qui se compose de deux ports HDMI 2.1 et d’un DisplayPort 1.4. On trouve également une prise jack pour y brancher un casque ainsi qu’un hub avec 2 ports usb.

Le prix de l’appareil n’est pas connu pour l’instant.