Gigabyte vient de lever le voile sur le SSD AORUS Gen5 12000 qui succède au Gigabyte AORUS Gen5 10000 lancé en début d’année. Le nouveau dispositif reprend en grande partie les caractéristiques techniques et les spécifications de son prédécesseur.

On se retrouve donc face à un SSD M.2. NVMe qui dispose d’une interface PCI Express 5.0 4x. Il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches et un contrôleur Phison PS5026-E26 . Il est doté lui ausssi d’un Thermal Guard XTREME pour dissiper au mieux la chaleur dégagée par le SSD.

La principale (et unique) nouveauté du AORUS Gen5 12000 se situe au niveau des performances puisque l’engin porte bien son nom : il peut en effet atteindre des débits de près de 12.000 Mo/s (du moins en lecture).

Deux capacités sont proposées, 1 To et 2 To, avec les débits suivants :

AORUS Gen5 12000 1 To : 11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture

11.700 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture AORUS Gen5 12000 2 To : 12.400 Mo/s en lecture, 11.800 Mo/s en écriture.

A noter que le modèle 1 To embarque 2 Go de mémoire cache LPDDR4 tandis que le modèle 2 To dispose de 4 Go de mémoire cache LPDDR4. Les deux SSD sont annoncés avec un MTBF de 1,6 millions d’heures et une garantie de cinq annnées. Pour l’instant, aucun prix n’a été annoncé pour le AORUS Gen5 12000.

Pour rappel, on avait déjà parlé de ce fameux SSD dans cette actualité publiée en juin dernier à l’occasion du Computex. Le fabricant avait même indiqué son intention de dévoiler un modèle 4 To vers la fin de l’année 2023 tandis qu’une version 8 To pourrait possiblement voir le jour au cours de l’année 2024.