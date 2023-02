Gigabyte AORUS Gen5 10000 : un SSD PCIe 5.0 haut de gamme

Le fabricant Gigabyte vient d’officialiser son SSD AORUS Gen5 10000 (dont on parlait déjà en août dernier). C’est un SSD M.2. NVMe haut de gamme au format 2280 NVMe qui profite d’une interface PCI Express 5.0 – NVMe 2.0

Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 2323 couches et un contrôleur Phison E26. Une telle combinaison lui permet d’offrir des débits assez élevés puisqu’il est question de taux de transferts pouvant aller jusqu’à 10.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 9.500 Mo/s en écriture.

Deux capacités sont annoncées, 1 To et 2 To, avec les débits suivants :

AORUS Gen5 10000 1 To : 9.500 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture

AORUS Gen5 10000 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 9.500 Mo/s en écriture.

Les SSD de 1 et 2 To sont annoncés avec une endurance respective de 700 To et 1400 / an et un MTBF de 1,6 millions d’heures. Ils sont par ailleurs couverts par une garantie de cinq ans.

Vous aurez noter la présence d’un imposant dispositif sur le SSD. C’est un dissipateur thermique passif qui est composé de deux caloducs et d’ailettes empilées pour refroidir au mieux les composants du SSD.. Son nom : le M.2 Thermal Guard XTREME, disponible en option.