Gigabyte dégaine le AORUS Gen5 10000 : un SSD M.2. en PCI Express 5.0

Le nouveau SSD AORUS Gen5 10000 du constructeur Gigabyte est un SSD de toute dernière génération. Pour exploiter pleinement les performances de ce modèle, il faudra disposer d’une configuration INTEL ou AMD très récente qui prend en charge la norme PCI Express 5.0.

En effet, le SSD AORUS Gen5 10000 exploite une interface PCI Express 5.0 4x couplé à de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 200 couches et un contrôleur Phison E26.

Comme vous pouvez l’imaginer, vu les caractéristiques dont il dispose ce SSD est une bête de course qui propose des débits de haut vol.

D’après le compte twitter britannique de la marque, l’engin peut grimper à plus de 12.000 Mo/s en lecture et plus de 10.000 Mo/s en écriture.

Des capacités de stockage de 1 To, 2 To et 4 To sont prévues. Pour l’instant on ne sait pas quand ni à quels tarifs les différentes déclinaisons seront commercialisées.