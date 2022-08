Les drivers Adrenalin 22.8.2 sont disponibles en téléchargement

Tout juste une semaine après la version précédente, les pilotes Radeon Adrenalin ont encore droit à une nouvelle mise à jour. Les voilà disponibles en version 22.8.2 ! Et si l’on en croit la Release Notes les drivers Adrenalin 22.8.1 sont optimisés pour les jeux Saints Row (avec support de DirectX 12) et The Bridge Curse Road to Salvation. Les pilotes apportent par ailleurs plusieurs correctifs.

Quoi de neuf avec les drivers Adrenalin 22.8.2 ?

Nouveautés

Support du jeu Saints Row (avec DirectX 12)

Support du jeu The Bridge Curse Road to Salvation

Correctifs