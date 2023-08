Epic Games offre le jeu Cave Story+ pendant une semaine

A partir d’aujourd’hui et pour une durée d’une semaine, le jeu Cave Story+ est proposé gratuitement sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratis jusqu’au jeudi 7 septembre 2023 sur cette page. Passé ce délai il redeviendra payant (11,99€).

Synopsis



Cave Story+ est certainement le jeu indépendant le plus connu de tous les temps, avec une histoire originale débordante de personnalité, de mystère et d’amusement sur un rythme rapide. Courez, sautez, tirez, volez, et trouvez votre chemin en découvrant cette énorme aventure rappelant les jeux classiques en 8 et 16 bits !