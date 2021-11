Un nouveau SSD PCIe 4.0 chez Kingston : le Fury Renegade

Kingston annonce la sortie d’un nouveau SSD qui porte le nom de Fury Renegade. C’est un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Epxress 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD est animé par l’excellent contrôleur Phison PS5018- E18 qu’on ne présente plus.

Poru refroidir les puces de NAND, le Fury Renegade est équipé d’un dissipateur thermique très fin conçu en graphène. A priori vu sa faible épaisseur le SSD devrait pouvoir trouver facilement sa place dans une console Playstation 5.

A noter que le SSD existe en quatre versions : 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To qui proposent les débits suivants :

Kingston Fury Renegade 500 Go : 7.300 Mo/s en lecture, 3.900 Mo/s en écriture (450K/900K iOPS)

7.300 Mo/s en lecture, 3.900 Mo/s en écriture (450K/900K iOPS) Kingston Fury Renegade 1 To : 7.300 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (900K/1000K iOPS)

7.300 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture (900K/1000K iOPS) Kingston Fury Renegade 2 To : 7.300 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS)

7.300 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS) Kingston Fury Renegade 4 To : 7.300 Mo/s en lecture, 7.000 Mo/s en écriture (1000K/1000K iOPS)

Les Fury Renegade de 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To sont déjà listés sur le site Alternate.fr qui les propose à respectivement 123,90€, 201,90€, 453€ et 1139€.