Le déploiement de Windows 11 s’accélère….

Lentement mais sûrement, le déploiement de Windows 11 se poursuit à travers le monde. Microsoft annonce même avoir ouvert un peu plus les vannes afin que l’adoption de son nouvel OS se répande plus rapidement. Un plus grand nombre de composants et de PC sont désormais éligibles.

Microsoft a opté pour un déploiement progressif en fonction de la configuration matérielle de chaque PC. Libre aux utilisateurs de patienter tranquillement jusqu’à l’arrivée de Windows 11 sur leur PC via WindowsUpdate ou de forcer un peu le destin en utilisant l’une des techniques expliquées dans cette brève c’est à dire soit en téléchargeant l’assistant d’installation, soit en créant un support d’installation (sur DVD ou clé usb) soit en utilisant une image ISO.

Pour savoir si votre PC est compatible avec Windows 11, Microsoft propose un outil baptisé PC Health Check qui permet de tester en détail l’ordinateur afin de vérifier si l’ensemble des fonctionnalités requises pour Windows 11 sont (ou non) supportées par le PC.

A noter que l’ordinateur doit disposer au minimum des caractéristiques techniques suivantes :