La mise à jour KB5063878 peut flinguer certains SSD

D’après certains retours relayés par nos confrères de BGR la dernière mise à jour de Windows 11 peut causer de gros problèmes avec les SSD de certains utilisateurs.

Attention c’est une information à prendre avec d’énormes pincettes. En effet, d’après certains retours relayés par nos confrères de BGR la dernière mise à jour de Windows 11 peut causer de gros problèmes avec les SSD de certains utilisateurs. Plus précisément c’est la mise à jour KB5063878 qui serait en cause. Elle correspond à la Build 26100.4946 de Windows 11. Plusieurs marques et modèles de SSD seraient impactés.

En principe, la mise à jour KB5063878 est censée corriger des problèmes de sécurité si l’on en croit le site officiel de Microsoft qui propose une page 100% dédiée à cette mise à jour.

Microsot indique en effet que « Cette mise à jour résout les problèmes de sécurité de votre système d’exploitation Windows « . La firme indique également que « cette mise à jour résout un problème qui entraînait des retards lors de la connexion sur de nouveaux appareils. Le retard est dû à certains packages préinstallés ».

Dans les faits, il semblerait que cette fameuse mise à niveau provoque des bugs assez importants avec certains SSD en particulier lors du transfert de fichiers volumineux. Pire encore plusieurs utilisateurs ont signalé que leurs SSD n’étaient plus reconnus après un certain laps de temps lorsqu’ils essayeaient de déplacer de gros fichiers.

A noter que tous les SSD ne semblent pas être affectés. L’utilisateur Necoru-cat a par exemple partagé sur X que le problème semble être principalement lie à la tentative de transfert de fichiers de plus de 50 Go, plus précisément lors du transfert de fichiers si le SSD connaît plus de 60 % d’utilisation.

Des testeurs ont découvert que les SSD équipés de contrôleurs Phison étaient le plus souvent concernés par ce souci. Le site web japonais NichePCGamer a également confirmé ces résultats en testant plusieurs marques et modèles de SSD., notamment plusieurs SSD Corsair Force MP600 (équipé d’un contrôleur Phison E16) mais aussi des SSD équipés d’autres contrôleurs, comme par exemple le SSD Extreme Pro de SanDisk.

Lorsque le SSD bogue, il n’est plus reconnu et n’apparaît plus dans l’explorateur de fichiers de Windows. Parfois il suffit de redémarrer l’ordinateur pour que le SSD soit aussitôt à nouveau visible et opérationnel. Mais attention en cas de gros de transferts de fichiers le même souci peut réapparaître. Pire encore parfois malgré un redémarrage du PC le SSD reste aux abonnés absent et il n’est plus possible d’y accéder. Reste à voir dans ce cas là si les données sont définitivement perdues ou s’il est encore possible de les récupérer d’une façon ou d’une autre… Pour l’instant, Microsoft ne s’est pas encore prononcé au sujet de cette série de bugs. Espérons qu’une solution soit trouvée rapidement. Cette actualité sera mise à jour si c’est le cas…