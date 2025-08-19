Le programme HWiNFO sort en version 8.30, quoi de neuf ?

Les développeurs du programme HWiNFO viennent de publier la version 8.30 de leur logiciel phare. Pour rappel, celui-ci permet d’obtenir de nombreuses informations et détails techniques à propos de son PC.

Les développeurs du programme HWiNFO viennent de publier la version 8.30 de leur logiciel phare. Pour rappel, celui-ci permet d’obtenir de nombreuses informations et détails techniques à propos de son PC. Généralement l’arrivée d’une nouvelle mise à jour corresponde à la prise en charge de nouveaux matériels (processeurs, cartes graphiques, ram, etc..) et/ou le monitoring de nouveaux composants.

La version 8.30 de HWiNFO apporte son lot de nouveautés et de correctifs que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même ci-dessous.

Quoi de neuf pour HWiNFO 8.30 ?

Support de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5050.

Amélioration du compteur d’erreurs PCI Express et support de la série NVIDIA 50.

Suppression du capteur ACPI (sauf ARM64) en raison de problèmes de synchronisation.

Amélioration du monitoring SVID VR.

Amélioration du rapport de la taille de la mémoire vidéo partagée pour les GPU Intel intégrés.

Ajout du support de la carte NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2.

Amélioration du monitoring des capteurs des futures cartes mères GIGABYTE.

Amélioration du monitoring des capteurs de la série ASUS W890.

Prise en charge améliorée d’Intel Grand Ridge.

Ajout du support de Nova Lake.

Ajout d’une métode universelle pour le monitoring de la vitesse des ventilateurs sur les ordinateurs portables ASUS.

Amélioration du monitoring des capteurs de plusieurs cartes mères MSI.

Amélioration du monitoring des capteurs de plusieurs cartes mères MAXSUN.

Vous pouvez télécharger HWiNFO 8.30 soit depuis notre section Téléchargement, soit directement depuis le site de l’éditeur.