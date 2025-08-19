Le programme HWiNFO sort en version 8.30, quoi de neuf ?

Les développeurs du programme HWiNFO viennent de publier la version 8.30 de leur logiciel phare. Pour rappel, celui-ci permet d’obtenir de nombreuses informations et détails techniques à propos de son PC.

Logiciels
par Sebastien
HWiNFO
0

Les développeurs du programme HWiNFO viennent de publier la version 8.30 de leur logiciel phare. Pour rappel, celui-ci permet d’obtenir de nombreuses informations et détails techniques à propos de son PC. Généralement l’arrivée d’une nouvelle mise à jour corresponde à la prise en charge de nouveaux matériels (processeurs, cartes graphiques, ram, etc..) et/ou le monitoring de nouveaux composants.

La version 8.30 de HWiNFO apporte son lot de nouveautés et de correctifs que je vous laisse le soin de découvrir par vous-même ci-dessous.

Quoi de neuf pour HWiNFO 8.30 ?

  • Support de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5050.
  • Amélioration du compteur d’erreurs PCI Express et support de la série NVIDIA 50.
  • Suppression du capteur ACPI (sauf ARM64) en raison de problèmes de synchronisation.
  • Amélioration du monitoring SVID VR.
  • Amélioration du rapport de la taille de la mémoire vidéo partagée pour les GPU Intel intégrés.
  • Ajout du support de la carte NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2.
  • Amélioration du monitoring des capteurs des futures cartes mères GIGABYTE.
  • Amélioration du monitoring des capteurs de la série ASUS W890.
  • Prise en charge améliorée d’Intel Grand Ridge.
  • Ajout du support de Nova Lake.
  • Ajout d’une métode universelle pour le monitoring de la vitesse des ventilateurs sur les ordinateurs portables ASUS.
  • Amélioration du monitoring des capteurs de plusieurs cartes mères MSI.
  • Amélioration du monitoring des capteurs de plusieurs cartes mères MAXSUN.

Vous pouvez télécharger HWiNFO 8.30 soit depuis notre section Téléchargement, soit directement depuis le site de l’éditeur.

