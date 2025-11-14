Après la sortie de CCleaner 7 le mois dernier, voilà maintenant la version 7.1 du populaire programme de nettoyage CCleaner. Améliorations et correctifs sont au programme.

La version 7.1 du programme de nettoyage CCleaner est disponible

Un peu plus d’un mois après la sortie de CCleaner 7, l’éditeur Piriform vient de publier la version 7.1 de son célèbre programme de nettoyage CCleaner. Dans cette version, le logiciel profite de plusieurs améliorations afin de faciliter la vie des utilisateurs. Dans cet objectif plusieurs fonctionnalités ont été renommées. A noter que CCleaner 7.1 inclut également plusieurs correctifs.

Voilà la liste complète des changements apportés par CCleaner 7.1.

Quoi de neuf dans CCleaner 7.1 ?

Améliorations

Dans le désinstalleur, vous pouvez désormais trier les éléments selon tous les champs.

Dans le contrôle d’intégrité, le bouton « Paramètres » a été renommé « Paramètres des cookies » afin de recommander les cookies à conserver.

Dans le nettoyage personnalisé, le bouton « Fermer les programmes en cours d’exécution » a été renommé « Continuer sans fermer » si l’utilisateur ne souhaite fermer aucun programme.

Les sauvegardes de Driver Updater migrées sont désormais appliquées automatiquement lors du passage à CCleaner 7.

L’Analyseur de disque a été renommé « Détecteur de doublons » le temps d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Dans le Détecteur de doublons, si un utilisateur a des fichiers d’application en double, le plus ancien sera marqué afin de faciliter sa suppression en masse. Nous avons également ajouté la prise en charge du tri des fichiers imbriqués dans les résultats d’analyse.

Nous avons également renommé « Tout sélectionner » en « Sélectionner tous les fichiers » pour plus de clarté. Enfin, les cases à cocher dans les résultats d’analyse sont désormais alignées pour une consultation plus facile.

Correctifs

Fermeture correcte des navigateurs pendant le nettoyage

Correction d’un problème qui empêchait CCleaner de se relancer si l’interface était ouverte lors d’une mise à jour

L’option « Sélectionner tous les fichiers » n’apparaît plus en surbrillance permanente

Dans le détecteur de doublons, l’option « Déplacer vers la Corbeille » fonctionne désormais correctement lors de la suppression de fichiers

Dans le détecteur de doublons, les fichiers supprimés sont désormais affichés comme tels

Dans le détecteur de doublons, correction d’un problème qui empêchait la pagination des grands tableaux

Vous pouvez télécharger CCleaner 7.1 sur le site de l’éditeur ou sur cette page de notre section Téléchargement.