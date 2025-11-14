Les drivers Radeon Adrenalin 25.11.1 WHQL sont disponibles en téléchargement

Les drivers Radeon Adrenalin sont maintenant disponibles en version 25.11.1 WHQL. Les pilotes supportent le processeur Ryzen 5 7500X3D. Ils supportent aussi les jeux Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana et ARC Raiders.

Cartes graphiques
par Sebastien
0

Les drivers Radeon Adrenalin sont maintenant disponibles en version 25.11.1 WHQL. Les pilotes supportent le processeur Ryzen 5 7500X3D. Ils supportent aussi les jeux Call of Duty: Black Ops 7Anno 117: Pax Romana et ARC Raiders. Plusieurs bugs ont également été corrigés.

Nouveau cpu supporté

  • AMD Ryzen 5 7500X3D

Nouveaux jeux supportés

  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Anno 117: Pax Romana
  • ARC Raiders

Bugs corrigés

  • Des plantages intermittents de l’application peuvent survenir lors de l’utilisation de jeux avec Easy Anti-Cheat activé et l’interface Radeon Overlay.

  • Les paramètres et réglages du processeur peuvent ne pas s’afficher dans l’application AMD Software: Adrenalin Edition après la mise à jour du pilote graphique via le Gestionnaire d’installation des logiciels AMD.

Le changelog complet des Radeon Adrenalin 25.11.1 WHQL est consultable sur cette page du fabricant, les liens de téléchargement aussi.

Sebastien 20346 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.163

Sebastien

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Firefox 145.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…

Pour le Singles Day, le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à…

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.163

Sebastien

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Firefox 145.0 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…

Pour le Singles Day, le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à…

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…