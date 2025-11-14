Les drivers Radeon Adrenalin sont maintenant disponibles en version 25.11.1 WHQL. Les pilotes supportent le processeur Ryzen 5 7500X3D. Ils supportent aussi les jeux Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana et ARC Raiders.

Les drivers Radeon Adrenalin 25.11.1 WHQL sont disponibles en téléchargement

Les drivers Radeon Adrenalin sont maintenant disponibles en version 25.11.1 WHQL. Les pilotes supportent le processeur Ryzen 5 7500X3D. Ils supportent aussi les jeux Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana et ARC Raiders. Plusieurs bugs ont également été corrigés.

Nouveau cpu supporté

AMD Ryzen 5 7500X3D

Nouveaux jeux supportés

Call of Duty: Black Ops 7

Anno 117: Pax Romana

ARC Raiders

Bugs corrigés

Des plantages intermittents de l’application peuvent survenir lors de l’utilisation de jeux avec Easy Anti-Cheat activé et l’interface Radeon Overlay.

Les paramètres et réglages du processeur peuvent ne pas s’afficher dans l’application AMD Software: Adrenalin Edition après la mise à jour du pilote graphique via le Gestionnaire d’installation des logiciels AMD.

Le changelog complet des Radeon Adrenalin 25.11.1 WHQL est consultable sur cette page du fabricant, les liens de téléchargement aussi.