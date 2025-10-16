Les pilotes NVIDIA GeForce 581.57 WHQL sont de sortie !

Les pilotes NVIDIA GeForce débarquent en version 581.57 WHQL. Ils sont optimisés pour les jeux ARC Raiders, Pax Dei, The Outer Worlds 2 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Cartes graphiques
par Sebastien
Les pilotes NVIDIA GeForce débarquent en version 581.57 WHQL sur les serveurs de NVIDIA. Le constructeur indique dans son changelog (voir le pdf) que ses nouveaux pilotes ajoutent le support du DLSS4 dans ARC RaidersPax DeiThe Outer Worlds 2 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Les drivers GeForce 581.57 WHQL corrigent aussi plusieurs bugs dans les jeux et des bugs plus généraux. 

Voilà la liste complète des changements apportés par les nouveaux pilotes.

Nouveaux jeux supportés :

  • ARC Raiders
  • Pax Dei
  • The Outer Worlds 2
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Bugs corrigés dans les jeux :

  • L’overlay Steam peut entraîner des problèmes de stabilité du jeu [5521892]
  • Hell is Us : Problèmes visuels rouges/verts aléatoires pendant le jeu [5505371]
  • Black Myth : Wukong : Un problème graphique mineur peut apparaître de manière aléatoire pendant le jeu après la mise à jour des pilotes R580 [5453535]
  • Madden 26 : Problèmes de stabilité après la mise à jour des pilotes R580 [5446236]
  • Le jeu peut planter si le répertoire du jeu installé contient des caractères chinois alors que Smooth Motion est activé [5537563]
  • Total War : Warhammer III : Corruption graphique [5363634]
  • Delta Force : Problèmes de stabilité du jeu lorsque Smooth Motion est activé [5540567]
  • Clair Obscur : Expedition 33 : Artefacts d’affichage et problèmes de stabilité au démarrage d’un jeu après la sortie de veille du PC [5467318]

Bugs corrigés d’ordre général :

  • Écran noir sur l’écran Alienware AW2524H après modification des paramètres d’affichage [5430236]
  • DxO Photolab 9 : Problèmes de stabilité lors de l’utilisation des masques IA [5475130]

Les drivers GeForce 581.57 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site de NVIDIA.

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

