Du 16 au 23 octobre 2025, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Amnesia: The Bunker et Samorost 3. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là.

Du 16 au 23 octobre 2025, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Amnesia: The Bunker et Samorost 3. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là. Le premier est un jeu d’aventure – horreur tandis que le second est plutôtun jeu d’aventure – casse-tête.

Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker est un jeu d’horreur à la première personne qui se déroule dans un bunker de la Première Guerre mondiale. Faites face aux dangers tapis dans l’ombre. Trouvez les outils et les armes à votre disposition, et gardez les lampes allumées pour espérer survivre.

Samorost 3

Samorost 3 est un jeu d’aventure/exploration conçu par les développeurs primés de Machinarium et Botanicula. Samorost 3 suit un étrange gnome de l’espace qui utilise les pouvoirs d’une flûte magique pour voyager dans le cosmos à la recherche de ses origines mystérieuses. Visitez neuf mondes extraterrestres uniques offrant des défis et des créatures hauts en couleur, et leur lot de surprises. Le design, les effets sonores et la BO sont sublimes.