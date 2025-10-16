Jeux offerts cette semaine : Amnesia: The Bunker et Samorost 3

Du 16 au 23 octobre 2025, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Amnesia: The Bunker et Samorost 3. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Du 16 au 23 octobre 2025, deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux Amnesia: The Bunker et Samorost 3. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et . Le premier est un jeu d’aventure – horreur tandis que le second est plutôtun jeu d’aventure – casse-tête.

Amnesia: The Bunker

Amnesia: The Bunker est un jeu d’horreur à la première personne qui se déroule dans un bunker de la Première Guerre mondiale. Faites face aux dangers tapis dans l’ombre. Trouvez les outils et les armes à votre disposition, et gardez les lampes allumées pour espérer survivre.

Samorost 3

Samorost 3 est un jeu d’aventure/exploration conçu par les développeurs primés de Machinarium et Botanicula. Samorost 3 suit un étrange gnome de l’espace qui utilise les pouvoirs d’une flûte magique pour voyager dans le cosmos à la recherche de ses origines mystérieuses. Visitez neuf mondes extraterrestres uniques offrant des défis et des créatures hauts en couleur, et leur lot de surprises. Le design, les effets sonores et la BO sont sublimes.

Sebastien 20286 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.108

Sebastien

Thunderbird 144.0 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie…

Sebastien

Bon Plan : obtenez 7€ ou 20€ de remise sur Rakuten ce mercredi (et…

Vente flash : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ (maj :…

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc…

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Google Chrome 141.0.7390.108

Sebastien

Thunderbird 144.0 pour Windows 64-bit

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie…

Sebastien

Bon Plan : obtenez 7€ ou 20€ de remise sur Rakuten ce mercredi (et…

Vente flash : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ (maj :…

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc…