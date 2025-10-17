Un forfait 5G 100 Go de DATA à 7,99€ chez CDiscount Mobile

CDiscount Mobile propose un forfait 5G incluant 100 Go de DATA pour seulement 7,99€ par mois. Cela inclut également les SMS, les MMS et les appels en illimité.

L’opérateur virtuel CDiscount Mobile propose un forfait mobile 5G incluant 100 Go de DATA pour seulement 7,99€ par mois. Pour ce tarif, vous avez droit aux SMS illimités, aux MMS en illimité ainsi qu’aux appels illimités en France métropolitaine et depuis l’Union Européenne et les DOM.

Les personnes qui voyagent beaucoup à l’étranger pourront profiter de leur abonnement en dehors de nos frontières puisque ce forfait inclut également 22 Go de DATA utilisables en 4G en Europe et dans les DOM. L’opérateur mentionne 30 destinations en Europe (27 pays de l’Union Européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Le forfait 5G avec 100 Go de données coûte 7,99€ par mois et il est sans engagement. Vous pouvez donc changer d’opérateur à tout moment quand vous le désirez. La carte SIM est facturée 1€.

A noter que vous pouvez souscrire à ce forfait tout en conservant votre numéro de téléphone portable actuel. Pour cela, il suffit d’indiquer votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) au moment de vous abonner. Vous obtiendrez ce numéro RIO simplement en appelant le 3179.

D’autres forfaits chez CDiscount Mobile ?

En plus de ce forfait, d’autres formules sont disponibles chez CDiscount Mobile si vous avez besoin de plus ou moins de DATA :

forfait 4G – 1 Go de DATA à 1,99€ par mois – 1 Go pour Europe / DOM.

– à 1,99€ par mois – 1 Go pour Europe / DOM. forfait 4G – 10 Go de DATA à 4,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM.