Un forfait 5G avec 100 Go de DATA à 7,99€ chez CDiscount Mobile

CDiscount Mobile propose un forfait 5G incluant 100 Go de DATA pour seulement 7,99€ par mois. Cela inclut également les SMS, les MMS et les appels en illimité.

Bons Plans
par Sebastien
0

L’opérateur virtuel CDiscount Mobile propose un forfait mobile 5G incluant 100 Go de DATA pour seulement 7,99€ par mois. Pour ce tarif, vous avez droit aux SMS illimités, aux MMS en illimité ainsi qu’aux appels illimités en France métropolitaine et depuis l’Union Européenne et les DOM.

Les personnes qui voyagent beaucoup à l’étranger pourront profiter de leur abonnement en dehors de nos frontières puisque ce forfait inclut également 22 Go de DATA utilisables en 4G en Europe et dans les DOM. L’opérateur mentionne 30 destinations en Europe (27 pays de l’Union Européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Le forfait 5G avec 100 Go de données coûte 7,99€ par mois et il est sans engagement. Vous pouvez donc changer d’opérateur à tout moment quand vous le désirez. La carte SIM est facturée 1€.

A noter que vous pouvez souscrire à ce forfait tout en conservant votre numéro de téléphone portable actuel. Pour cela, il suffit d’indiquer votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur) au moment de vous abonner. Vous obtiendrez ce numéro RIO simplement en appelant le 3179.

D’autres forfaits chez CDiscount Mobile ?

En plus de ce forfait, d’autres formules sont disponibles chez CDiscount Mobile si vous avez besoin de plus ou moins de DATA :

Un forfait 5G 100 Go de DATA à 7,99€ chez CDiscount Mobile

Sebastien 20287 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.108

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Un forfait 5G avec 100 Go de DATA à 7,99€ chez…

Sebastien

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie pour seulement 31€…

Bon Plan : obtenez 7€ ou 20€ de remise sur Rakuten ce mercredi (et…

Vente flash : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ (maj :…

Derniers tests

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS…

Sebastien

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Derniers téléchargements

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Sebastien

Google Chrome 141.0.7390.108

Firefox 144.0 pour Mac

Firefox 144.0 pour Windows (32-bit)

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Un forfait 5G avec 100 Go de DATA à 7,99€ chez…

Sebastien

Meilleures offres d’automne : MS Office à vie pour seulement 31€…

Bon Plan : obtenez 7€ ou 20€ de remise sur Rakuten ce mercredi (et…

Vente flash : l’iPhone 16e ne coûte que 499,99€ (maj :…