Black Friday : CDiscount vous offre 15€ et 25€ de réduction sur vos achats

Pour le Black Friday, CDiscount propose pas mal de produits en promotion et offre 15€ de réduction sur toute commande d’au moins 129€ d’achats. Et même 25€ de remise sur les commandes de 249€ d’achats et plus.

Bons Plans
par Sebastien
0

Pour le Black Friday, CDiscount propose pas mal de produits en promotion (PC, PC portable, gaming, console, etc..). Et afin d’inciter les acheteurs à se faire plaisir, l’enseigne offre en ce moment 15€ de réduction sur toute commande d’au moins 129€ d’achats. Et même 25€ de remise sur les commandes de 249€ d’achats et plus.

Pour profiter de cette réduction il suffit d’indiquer les codes promos 15DES129 aou 25DES299 au moment de passer votre commande.

  • 15€ de remise sur CDiscount dès 129€ d’achats avec le code 15DES129
  • 25€ de remise sur CDiscount dès 249€ d’achats avec le code 15DES129

Black Friday : CDiscount offre 15€ et 25€ de réduction

 

Voir toutes les offres du Black Friday de Bhmag

Sebastien 20371 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

