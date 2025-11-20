Pour le Black Friday : Aliexpress vous offre 10 codes promos

A l’occasion du Black Friday, Aliexpress propose une multtitude de promotions sur son site web ainsi qu’une dizaine de promos.

Pour le Black Friday : Aliexpress vous offre pas moins de 10 codes promos

A l’occasion du Black Friday, Aliexpress propose une multtitude de promotions sur son site web. La plateforme profite de cet événement pour mettre à disposition une avalanche de codes promos afin de vous aider à réaliser de meilleures affaires encore

Les différents codes promos permettent d’obtenir de 3€ à 850 de réduction sur votre panier en fonction du montant de vos achats.

Liste des codes promos pour le Black Friday

3€ de remise dès 18€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR03

4€ de remise dès 26€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR04

9€ de remise dès 59€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR09

15€ de remise dès 89€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR15

20€ de remise dès 139€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR20

30€ de remise dès 209€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR30

40€ de remise dès 279€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR40

60€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR60

70€ de remise dès 499€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR70

80€ de remise dès 589€ d’achats sur Aliexpress avec le code BFFR80

A noter que ces codes sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress. Vous pouvez les appliquer sur différentes catégories de produits, que ce soit du matériel informatique, du high tech, des vêtements, des accessoires, etc…

Et 20€ ou 33€ de réduction en plus via Paypal

A noter que parallèlement à ces codes promos, vous pouvez également profiter d’une réduction supplémentaire sur vos achats en règlant avec Paypal. Vous pouvez ainsi obtenir 20€ de réduction pour toute commande d’au moins 199€ d’achats et même 33€ de remise sur les commandes d’au moins 299€ d’achats.