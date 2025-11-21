Black Friday : une flopée de produits NETGEAR à prix bradés (switchs, routeurs, mesh)

Plusieurs produits réseau du fabricant NETGEAR sont actuellement vendus à prix cassés durant le Black Friday. Il est possible de dégoter sur Amazon plusieurs produits NETGEAR.

Bons Plans
par Sebastien
Plusieurs produits réseau du fabricant NETGEAR sont actuellement vendus à prix cassés durant le Black Friday. Il est possible de dégoter sur Amazon plusieurs produits NETGEAR à prix intéressants, que ce soit des routeurs 5G, des routeurs (WIFI 6 ou 7), des switchs ou encore des systèmes Mesh.

Routeurs 5G

Routeurs WIFI7

  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS100) à 99,99€ (au lieu de 149,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS200) à 189,99€ (au lieu de 209,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS300) à 229,99€ (au lieu de 264,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS500) à 349,99€ (au lieu de 452€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS600) à 399,49€ (au lieu de 474,99€)
  • Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS700S) à 599,99€ (au lieu de 649,99€)

Routeurs WIFI6

  • Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE500) à 349,99€ (au lieu de 397€)
  • Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE300) à 209,99€ (au lieu de 304€)

Switchs réseau

  • Switch NETGEAR GS305E 5 ports non manageable (métal) à 15,24€
  • Switch NETGEAR GS308 8 ports non manageable (métal) à 18,29€
  • Switch NETGEAR GS108 8 ports non manageable (métal) à 29,90€
  • Switch NETGEAR GS305E 5 ports manageable (métal) à 20,99€
  • Switch NETGEAR GS308EV4 8 ports manageable (métal) à 27,49€
  • Switch NETGEAR GS316 16 ports non manageable (métal) à 69,99€
  • Switch NETGEAR GS324 24 ports non manageable (métal) à 79,99€
  • Switch NETGEAR GS305PV3 avec 4 ports PoE à 49,99€

Systèmes Mesh

Orbi Série 970 : systèmes puissant et avancé libère jusqu’à 27 Gbit/s pour des performances et une couverture dans toute la maison

  • Orbi 970 satellite seul (RBE970-100EUS) à 699,99€
  • Orbi 972 Router + 1 Satellite (RBE972S-100EUS) à 1.099,99€
  • Orbi 973 Router + 2 Satellites (RBE973S-100EUS) à 1.799,99€

Orbi Série 870 : offre des performances pour les familles qui ont besoin d’une connexion WiFi haut débit homogène dans chaque pièce en même temps

  • Orbi 870 satellite seul (RBE870-100EUS) à 399,99€
  • Orbi 872 Router + 1 Satellite (RBE872S-100EUS) à 699,99€
  • Orbi 873 Router + 2 Satellites (RBE873S-100EUS) à 999,99€

Orbi Série 770 : une couverture parfaite de toute la maison et une connectivité sécurisée pour travailler, streamer, jouer en ligne, etc..

  • Orbi 770 satellite seul (RBE770-100EUS) à 279,99€
  • Orbi 772 Router + 1 Satellite (RBE772S-100EUS) à 479,99€
  • Orbi 773 Router + 2 Satellites (RBE773S-100EUS) à 679,99€

Orbi Série 370 : offre une couverture fiable de toute la maison, avec de puissants outils de sécurité et de confidentialité

  • Orbi 370 Router + 1 Satellite (RBE372-100EUS) à 199€
  • Orbi 370 Router + 2 Satellites (RBE373-100EUS) à 284,99€

Sebastien 20362 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

