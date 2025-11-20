Black Friday : les NAS UGREEN à prix fracassés sur Amazon

A l’occasion du Black Friday, les NAS du fabricant UGREEN sont en promotion sur son site web ainsi que sur Amazon. Durant cet événement, le constructreur propose de nombreuses promos.

Black Friday : les NAS UGREEN sont à prix fracassés sur Amazon

A l’occasion du Black Friday, les NAS du fabricant UGREEN sont en promotion sur son site web ainsi que sur Amazon. Durant cet événement, le constructreur propose de nombreuses promos. L’ensemble des NAS UGREEN sont cédés à prix cassé, que ce soit le modèles NASync DXP mais ausi les récents NASync DH. La livraison est gratuite.

Les NAS du fabricant UGREEN offrent l’avantage d’être plutôt bien équipés. Performants, ils disposent selon les modèles de 2 à 8 baies de stockage, d’emplacements M.2. NVMe, de ports RJ45 à 2,5 Gbps (voire même 10 Gbps) et ils embarquent de 8 à 16 Go de RAM.

UGREEN NASync DXP2800 (2 baies)

Principalement destiné aux particuliers, le DXP2800 est animé par un processeur quad core Intel N100. Il embarque 8 Go de RAM DDR5 (extensible à 16 Go) et propose 2 baies de stockage pour disque SATA. Il prend en charge les configurations RAID et dispose d’un seul port LAN 2,5GbE.

UGREEN NASync DXP4800 (4 baies)

Equipé également d’un processeur Intel N100 et de 8 Go de RAM DDR5, il offre 4 baies de stockage pour accueillir des disque SATA. Ce modèle dispose de deux ports LAN 2,5GbE.

UGREEN NASync DXP4800 Plus (4 baies)

Plus puissant que le modèle précédent, ce NAS est dorté d’un processeur Intel 8505 avec 5 cœurs et 6 threads. Il offre 4 baies de stockage et propose deux ports Etherrnet RJ45 : un port à 2,5 GbE et un port à 10 Gbps.

UGREEN DXP4800 Plus à 559,99€ sur Ugreen

à 559,99€ sur Ugreen UGREEN DXP4800 Plus à 559,99€ sur Amazon.fr

UGREEN NASync DXP6800 Pro (6 baies)

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10 Gbps et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP6800 Pro à 899,99€ sur Ugreen

à 899,99€ sur Ugreen UGREEN DXP6800 Pro à 899,99€ sur Amazon.fr

UGREEN NASync DXP8800 Plus (8 baies)

Destiné plutôt aux PME, ce modèle est également équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP8800 Plus à 1.124,99€ sur Ugreen

à 1.124,99€ sur Ugreen UGREEN DXP8800 Plus à 1.124,99€ sur Amazon.fr

UGREEN NASync DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.)

Celui-ci est principalement conçu pour les professionnels de la création et des médias. C’est un NAS qui offre 4 emplacements pour SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

UGREEN DXP480T Plus à 749,99€ sur Ugreen

à 749,99€ sur Ugreen UGREEN DXP480T Plus à 749,99€ sur Amazon.fr

UGREEN NASync DH2300

Le DH2300 est un NAS d’entrée de gamme. Il est animé par un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz (CPU avec 4 coeurs A72 et 4 coeurs A53 et GPU Mali G52 MC3). Il embarque 4 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour le stockage. Au niveau de sa connectique, le DH2300 propose deux ports USB A (5 Gbps), un port USB C (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz)

UGREEN NASync DH4300 Plus

De son côté, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz (CPU avec 4 coeurs A76 et 4 coeurs A55 et GPU Mali G610 MC4). Ce NAS dispose de 8 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC). La connectique du DH4300 Plus se compose de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1.