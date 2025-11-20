Black Friday : les NAS UGREEN à prix fracassés sur Amazon

Black Friday : les NAS UGREEN sont à prix fracassés sur Amazon

A l’occasion du Black Friday, les NAS du fabricant UGREEN sont en promotion sur son site web ainsi que sur Amazon. Durant cet événement, le constructreur propose de nombreuses promos.

Bons Plans
par Sebastien
0

A l’occasion du Black Friday, les NAS du fabricant UGREEN sont en promotion sur son site web ainsi que sur Amazon. Durant cet événement, le constructreur propose de nombreuses promos. L’ensemble des NAS UGREEN sont cédés à prix cassé, que ce soit le modèles NASync DXP mais ausi les récents NASync DH. La livraison est gratuite.

Les NAS du fabricant UGREEN offrent l’avantage d’être plutôt bien équipés. Performants, ils disposent selon les modèles de 2 à 8 baies de stockage, d’emplacements M.2. NVMe, de ports RJ45 à 2,5 Gbps (voire même 10 Gbps) et ils embarquent de 8 à 16 Go de RAM.

UGREEN NASync DXP2800 (2 baies)

Principalement destiné aux particuliers, le DXP2800 est animé par un processeur quad core Intel N100. Il embarque 8 Go de RAM DDR5 (extensible à 16 Go) et propose 2 baies de stockage pour disque SATA. Il prend en charge les configurations RAID et dispose d’un seul port LAN 2,5GbE.

 

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP4800 (4 baies)

Equipé également d’un processeur Intel N100 et de 8 Go de RAM DDR5, il offre 4 baies de stockage pour accueillir des disque SATA. Ce modèle dispose de deux ports LAN 2,5GbE.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP4800 Plus (4 baies)

Plus puissant que le modèle précédent, ce NAS est dorté d’un processeur Intel 8505 avec 5 cœurs et 6 threads. Il offre 4 baies de stockage et propose deux ports Etherrnet RJ45 : un port à 2,5 GbE et un port à 10 Gbps.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP6800 Pro (6 baies)

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10 Gbps et deux ports Thunderbolt 4.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP8800 Plus (8 baies)

Destiné plutôt aux PME, ce modèle est également équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DXP480T Plus (4 baies SSD M.2.)

Celui-ci est principalement conçu pour les professionnels de la création et des médias. C’est un NAS qui offre 4 emplacements pour SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

NAS UGREEN

UGREEN NASync DH2300

Le DH2300 est un NAS d’entrée de gamme. Il est animé par un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz (CPU avec 4 coeurs A72 et 4 coeurs A53 et GPU Mali G52 MC3). Il embarque 4 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour le stockage. Au niveau de sa connectique, le DH2300 propose deux ports USB A (5 Gbps), un port USB C (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz)

Black Friday : les NAS UGREEN à prix fracassés sur Amazon

UGREEN NASync DH4300 Plus

De son côté, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz (CPU avec 4 coeurs A76 et 4 coeurs A55 et GPU Mali G610 MC4). Ce NAS dispose de 8 Go de RAM (non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC). La connectique du DH4300 Plus se compose de deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1.

Black Friday : les NAS UGREEN à prix fracassés sur Amazon

Sebastien 20357 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.176

Sebastien

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Opera One 123.0.5669.47

Firefox 145.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour le Black Friday : Aliexpress vous offre pas moins…

Sebastien

Offres imbattables pour le Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et…

Black Friday : les NAS UGREEN sont à prix fracassés sur Amazon

Black Friday : le pack Nintendo Switch 2 + Mario est bradé à 355€ !

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.176

Sebastien

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Opera One 123.0.5669.47

Firefox 145.0.1 pour Mac

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour le Black Friday : Aliexpress vous offre pas moins…

Sebastien

Offres imbattables pour le Black Friday : Windows 11 à 12,28€ et…

Black Friday : les NAS UGREEN sont à prix fracassés sur Amazon

Black Friday : le pack Nintendo Switch 2 + Mario est bradé à 355€ !