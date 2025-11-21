Pour le Black Friday, profitez de 5€ ou 30€ de remise chez Rakuten

Ce vendredi 21 novembre, le site Rakuten vous offre deux codes promos afin de vous aider à réaliser de bonnes affaires.

Bons Plans
par Sebastien
0

Ce vendredi 21 novembre, le site Rakuten vous offre deux codes promos afin de vous aider à réaliser de bonnes affaires. Jusqu’à ce soir minuit, vous pouvez profiter des codes promos BLACK5 et BLACK30 sur l’ensemble des produits vendus sur Rakuten (sauf exception). 

Pour information, le code BLACK5 permet de bénéficier de 5€ de remise dès 39€ d’achats, tandis que le code BLACK30 octroie 30€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 299€ d’achats.

Attention : ces deux codes sont valables uniquement ce vendredi 21/11/2025 jusqu’à minuit.

Black Friday : profitez de 5€ ou 30€ de remise chez Rakuten

Sebastien 20363 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

