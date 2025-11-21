Pour le Black Friday, profitez de 5€ ou 30€ de remise chez Rakuten
Ce vendredi 21 novembre, le site Rakuten vous offre deux codes promos afin de vous aider à réaliser de bonnes affaires. Jusqu’à ce soir minuit, vous pouvez profiter des codes promos BLACK5 et BLACK30 sur l’ensemble des produits vendus sur Rakuten (sauf exception).
Pour information, le code BLACK5 permet de bénéficier de 5€ de remise dès 39€ d’achats, tandis que le code BLACK30 octroie 30€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 299€ d’achats.
- 5€ de remise dès 39€ d’achats avec le code BLACK5
- 30€ de remise dès 299€ d’achats avec le code BLACK30
Attention : ces deux codes sont valables uniquement ce vendredi 21/11/2025 jusqu’à minuit.