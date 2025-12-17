Vente flash : 195€ le disque dur Seagate IronWolf 8 To

Si vous envisagez d’investir dans un NAS ou d’étoffer une solution existante, le Seagate IronWolf 8 To mérite une attention particulière. Le disque dur s’affiche en ce moment au tarif attractif de 195,47€ sur Amazon.fr, ce qui représente une bonne affaire pour un modèle de cette catégorie et de cette capacité.

Une gamme conçue spécifiquement pour le NAS

Les disques durs Seagate IronWolf sont spécialement pensés pour fonctionner dans des environnements de stockage en réseau. Contrairement aux disques traditionnels pour PC de bureau, ils bénéficient d’optimisations logicielles et matérielles qui leur permettent de gérer les cycles de travail continus. Ils sont prévus pour tourner 24h/24 et pour traiter des milliers de lectures/écritures quotidiennes. 

Sur Bhmag, on a eu l’opportunité de tester plusieurs IronWolf par le passé, et ces derniers se sont systématiquement avérés être à la hauteur de leur réputation, combinant performance et stabilité. Vous pouvez retrouver les diffférents reviews sur cette page.

Fiche technique détaillée du modèle 8 To

Le Seagate IronWolf 8 To embarque plusieurs atouts qui en font un excellent choix :

  • Mémoire cache : 256 Mo, permettant d’absorber les pics d’accès en lecture/écriture sans surcharge du contrôleur.
  • Vitesse de rotation : 7.200 tours par minute, offrant un bon équilibre entre performance et dissipation thermique.
  • Technologie d’enregistrement : CMR (Conventional Magnetic Recording), garantissant une compatibilité totale avec les NAS et milieu de gamme
  • Endurance certifiée : Conçu pour plusieurs milliers d’heures de fonctionnement continu dans un environnement multi-disque.

Garantie et protection des données

Seagate complète son offre matérielle par un service de valeur ajoutée non-négligeable : trois années d’accès à un programme de récupération de données. En cas de défaillance mécanique ou électronique du disque, ce service permet de confier l’appareil à des spécialistes qui tenteront d’extraire vos données critiques, une opportunité plus qu’appréciable pour quiconque stocke des données importante.

Sebastien

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Audacity 3.7.7

Sebastien

Opera One 125.0.5729.21

Google Chrome 143.0.7499.110

Thunderbird 146.0 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : 195€ le disque dur Seagate IronWolf 8 To

Sebastien

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables (maj…

MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,28€ pendant la Cyber ​​Week de…

