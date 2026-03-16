Le Mini PC SOYO M4 Plus 2 voit son prix chuter à 152€…

Le Mini PC SOYO M4 Plus 2 est une petit machine pas chère qui est équipée d’un processeur quad core Intel N150 (Alder Lake-N) cadencé à 3,6 GHz

Le Mini PC SOYO M4 Plus 2 est une petit machine pas chère qui est équipée d’un processeur quad core Intel N150 (Alder Lake-N) cadencé à 3,6 GHz et qui intégre une puce graphique Intel Graphics 630 cadencée à 1 GHz. L’engin dispose de 16 Go de RAM DDR4 et embarque SSD M.2. d’une capacité de 512 Go.

A l’occasion de l’anniversaire d’Aliexpress, le Soyo M4 Plus est disponible au prix de 152,92€ sur Aliexpress (au lieu de 170,92€) grâce au code promo ASFR20 qui donne droit à 20€ de remise.

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Les mensurations du Mini PC sont de 100,6 mm x 100,67 mm x 34 mm pour un poids de 260 grammes. La connectique de la machine se compose d’un port Ethernet RJ45 Gigabit, d’une prise HDMI, d’un DisplayPort, de deux ports USB 3.0, de deux port 2.0 et d’une prise audio jack. Pour une connexion sans fil, on peut compter sur le support du WIFI 5 et du Bluetooth 4.2. A noter que Windows 11 est préinstallé.

Ce type de mini pc est vraiment très pratique pour divers usages. Il peut être utilisé pour de la bureautique, naviguer sur le web, regarder des vidéos, faire du streaming, etc.. Il peut aussi servir pour jouer (mais uniquement des jeux pas très gourmands). C’est aussi une bonne baase pour se fabriquer une machine rétrogaming comme l’a vu dans notre test du mini pc Nikogi AK2 Plus. Ce genre de mini pc a aussi l’avantage d’être bien plus abordable qu’un Raspberry Pi 5 dont les tarifs sont devenus totalement fantaisistes.