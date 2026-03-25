Nintendo ralentit déjà sa production de Nintendo Switch 2

Malgré des chiffres de vente qui atteignent les 17,37 millions d’exemplaires écoulés, la Nintendo Switch 2 ne se vendrait finalement pas aussi bien que prévu…

Malgré des chiffres de vente qui atteignent les 17,37 millions d’exemplaires écoulés, la Nintendo Switch 2 ne se vendrait finalement pas aussi bien que prévu… Du moins c’est ce que laisse supposer la décision surprenante de Nintendo rapportée par nos confrères de Bloomberg.

En effet, d’après Bloomberg Nintendo aurait décidé de ralentir la cadence de ses chaînes de production. Les ventes de Nintendo Switch 2 seraient apparemment en deçà de ses espérances, notamment aux Etats-Unis où la Switch 2 se serait vendue 35% moins bien que la Switch 1 durant la même période en 2017.

D’après nos confrères, Big N aurait ralenti la production de Switch 2 de près de 30% au cours de ce trimestre, passant de 6 millions à 4 millions d’exemplaires produits.

Pour l’instant, l’information n’est ni confirmée ni infirmée par Nintendo. Et nous ne savons pas si la crise actuelle qui touche les composants et notamment la mémoire est liée ou non à cette baisse de cadence. Pour rappel, plusieurs analystes indiquaient en début d’année une possible hausse de prix à venir de la console et celle-ci n’est (pour l’instant) jamais venue.