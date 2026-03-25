Les drivers GeForce 595.97 WHQL sont à disposition

Après les drivers GeForce 595.79 WHQL sortis le11 mars dernier, la firme NVIDIA lève aujourd’hui le voile sur les pilotes GeForce 595.97 WHQL.

Après les drivers GeForce 595.79 WHQL sortis le11 mars dernier, la firme NVIDIA lève aujourd’hui le voile sur les pilotes GeForce 595.97 WHQL. Et pour une fois les drivers ne sont pas optimisés pour quelques jeux en particulier, mais sont optimisés pour tous les derniers jeux profitant des technologies NVIDIA DLSS, Raytracing, et Reflex. Et ceci afin d’offrir la meilleure expérience de jeux aux gamers.

A noter qu’une poignée de bugs a également été corrigée :

Halo Infinite : Des corruptions de textures pouvaient survenir avec les pilotes R595.

Des corruptions de textures pouvaient survenir avec les pilotes R595. HITMAN World of Assassination : Il pouvait y avoir des problèmes de stabilité du jeu lorsque NVIDIA Smooth Motion était activé.

Il pouvait y avoir des problèmes de stabilité du jeu lorsque NVIDIA Smooth Motion était activé. Problèmes de stabilité du jeu après l’activation de DLSS FG lorsque la fonction Instant Replay étant activée.

Comme d’habitude, les drivers GeForce 595.97 WHQL sont téléchargeables directement sur le site du constructeur.