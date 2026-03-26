NVIDIA propose le hotfix 596.02 pour corriger un souci

Comme le précise Dublab dans les commentaires de cette actualité : NVIDIA a publié un hotfix pour corriger un souci découvert dans les drivers précédents, les GeForce 595.97 WHQL.

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par Sebastien 0

Comme le précise Dublab dans les commentaires de cette actualité : NVIDIA a publié un hotfix pour corriger un souci découvert dans les drivers précédents, les GeForce 595.97 WHQL.

Le hotfix 596.02 corrige le problème suivant : dans le jeu Arknights : Endfield des saccades pouvaient apparaître durant la partie. Le correctif supprime ce souci. Si vous jouez à ce jeu l’installation de la mise à jour est fortement recommandée.

  • [Arknights : Endfield] Des saccades pouvaient apparaître en cours de jeu [5950402]

Le hotfix 596.02 est téléchargeable ici sur le site du fabricant.

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Sebastien 20580 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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