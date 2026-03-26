NVIDIA propose le hotfix 596.02 pour corriger un souci
Comme le précise Dublab dans les commentaires de cette actualité : NVIDIA a publié un hotfix pour corriger un souci découvert dans les drivers précédents, les GeForce 595.97 WHQL.
Comme le précise Dublab dans les commentaires de cette actualité : NVIDIA a publié un hotfix pour corriger un souci découvert dans les drivers précédents, les GeForce 595.97 WHQL.
Le hotfix 596.02 corrige le problème suivant : dans le jeu Arknights : Endfield des saccades pouvaient apparaître durant la partie. Le correctif supprime ce souci. Si vous jouez à ce jeu l’installation de la mise à jour est fortement recommandée.
- [Arknights : Endfield] Des saccades pouvaient apparaître en cours de jeu [5950402]
Le hotfix 596.02 est téléchargeable ici sur le site du fabricant.