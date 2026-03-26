Une mini manette en porte clé pour jouer un peu partout

Si vous avez toujours rêvé de pouvoir jouer un peu partout avec une manette de jeu facilement transportable, voilà la ATOM+.

Si vous avez toujours rêvé de pouvoir jouer un peu partout avec une manette de jeu facilement transportable, voilà la ATOM+. C’est un joypad compact que l’on peut glisser facilement dans une poche ou dans un sac. Mieux encore il peut faire office de porte clé.

La manette ATOM+ du fabricant CRKD est compatible avec une flopée d’appareils. On peut l’utiliser en Bluetooth avec un PC bien sûr, mais aussi une Nintendo Switch (1 ou 2), un smartphone, une tablette, une TV, une box Android ou autres… Par contre attention elle n’est pas compatible avec les consoles Xbox Series S et X et PS5 d’après le fabricant.

Malgré ses dimensions réduites, la manette ATOM+ propose tout ce que permet une manette classique. La manette dispose en effet d’une croix multi directionnelle, deux joysticks, quatre boutons ABXY, un bouton d’action, un bouton Turbo, des boutons LR et des boutons ZL-ZR. Elle supporte aussi les vibrations. A noter que la manette intégre une batterie qui se recharge via un câble USB Type C (fourni).

A noter que CRKD propose une application baptisée CRKD Companion qui permet de changer les paramètres de la manette. On peut grâce à elle remaper les boutons, gérer les vibrations ou encore mettre à jour le firmware de l’ATOM+, etc..

La manette ATOM+ sera commercialisée à partir du mois de juin. En attendant elle est déjà disponible en précommande au prix de 31,95€ sur le site du constructeur. Quatre coloris sont proposés : noir, bleu, violet et gris.

La mini manette ATOM+ est toute mimi. Elle semble parfaite pour jouer en déplacement. Reste à voir ce qu’elle vaut dans la pratique en pleine partie de jeux. A voir aussi si elle est compatible avec les systèmes d’émulation retrogaming tels que Recalbox ou Batocera. A pirori je pense que oui. A voir…